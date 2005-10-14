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Васильева Анна Сергеевна
Васильева Анна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.10.2005
Пол
Женский
Отец
Васильев Сергей Григорьевич
1964 г.р.
Мать
Васильева (Алексеева) Татьяна Ильинична
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2005
Отец:
Васильев Сергей Григорьевич
Мать:
Васильева Татьяна Ильинична
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