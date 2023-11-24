Васса Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1784-1787 записи о браке нет === Ранее не было ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787 Никифорова жена Васса Артемьева 19 ИВ-1788 Никифорова жена Васса Артемьева 20 ИВ-1789 Никифорова жена Василиса А... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Второй Сын Никифор Дементьев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Игнатий Никифоров

Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1790 Сын их Игнатий 1 ИВ-1791 Сын их Игнатий 2 ИВ-1792 Сын их Игнатий 3 ИВ-1793 Сын их Игнатий 4 ИВ-1794 Игнатей 4 ИВ-1797 Игнатий 7 ИВ-1800 Игнатия нет
Рождение ребёнка
1793

Сын: Павел Никифоров

Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1794 Павел 1 ИВ-1797 Павел 4 ИВ-1800 Павел 13 ИВ-1804 Павел 11 ИВ-1805 Павел 13 ИВ-1808 Павел 16 ИВ-1810 Павел 18 ИВ-1815 Павел 23 ИВ-1816 Павел 24 ИВ-1817, 1818 Павла нет
Рождение ребёнка
1795

Сын: Степан Никифоров

Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1797 Стефан 2 ИВ-1800 Стефан 10 ИВ-1804 Стефан 8 МК-1804 20.04.1804 Того же уезда и вотчины деревни Збунова у крестьянина Никифора Дементьева сын Стефан 9 лет утонул Оный утопшой погребен священн... Показать все
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Первая Дочь Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1802 Авдотья 7
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1802 Марфа 4 ИВ-1805 Марфы нет
Рождение ребёнка
21.07.1799

Дочь: Двойня Кристина Никифорова

Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1799 21.07.1799 Деревни Збунова у крестьянина Никифора Дементьева жена Васса Артемонова родила близнецов дочерей Марию и Христину которые крещены 25 числа Восприемницами были погоста Лютниц священн... Показать все
Рождение ребёнка
21.07.1799

Дочь: Двойня Мария Никифорова

Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1799 21.07.1799 Деревни Збунова у крестьянина Никифора Дементьева жена Васса Артемонова родила близнецов дочерей Марию и Христину которые крещены 25 числа Восприемницами были погоста Лютниц священн... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1801

Дочь: Вторая Дочь Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 19.02.1801 Деревни Збунова у крестьянина Никифора Дементьева жена Васса Артамонова родила дочь Евдокию которая крещена 24го числа Восприемницей была деревни Крутца крестьянская дочь девица Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Двойня Анна Никифорова

Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1805 Анна 1 месяц ИВ-1806 Анна 1 ИВ-1808 Анна 3 ИВ-1815 Анна 10
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Двойня Агафья Никифорова

Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1805 Агафья 1 месяц ИВ-1806 Агафья 1 ИВ-1808 Агафья 3 ИВ-1815 Агафья 10
Рождение ребёнка
15.08.1808

Сын: Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 15.08.1807 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова у крестьянина Никифора Деменьтьева, жена Василиса Артемонова родила сына Андрея, которой крещен 18го числа священником Васил... Показать все
Смерть
Неизвестно

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