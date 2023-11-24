Васса Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Игнатий Никифоров
Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев
Сын: Павел Никифоров
Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев
Сын: Степан Никифоров
Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев
Дочь: Первая Дочь Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев
Дочь: Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев
Дочь: Двойня Кристина Никифорова
Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев
Дочь: Двойня Мария Никифорова
Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев
Дочь: Вторая Дочь Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев
Дочь: Двойня Анна Никифорова
Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев
Дочь: Двойня Агафья Никифорова
Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев
Сын: Андрей Никифоров
Отец ребёнка: Второй Сын Никифор Дементьев