Вторая Дочь Евдокия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Дочь Евдокия Никифорова

Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.02.1801

Дата смерти

19.08.1802

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1801

Отец: Второй Сын Никифор Дементьев

Мать: Васса Артемьева

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 19.02.1801 Деревни Збунова у крестьянина Никифора Дементьева жена Васса Артамонова родила дочь Евдокию которая крещена 24го числа Восприемницей была деревни Крутца крестьянская дочь девица Ма... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.08.1802
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 19.08.1801 Деревни Збунова у крестьянина Никифора Доментиева дочь Евдокия 1 года неизвестною болезнию
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