Вторая Дочь Евдокия Никифорова
Место рождения
Дата рождения19.02.1801
Дата смерти19.08.1802
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1801
Отец: Второй Сын Никифор Дементьев
Мать: Васса Артемьева
МК-1801 19.02.1801 Деревни Збунова у крестьянина Никифора Дементьева жена Васса Артамонова родила дочь Евдокию которая крещена 24го числа Восприемницей была деревни Крутца крестьянская дочь девица Ма... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1802
МК-1801 19.08.1801 Деревни Збунова у крестьянина Никифора Доментиева дочь Евдокия 1 года неизвестною болезнию