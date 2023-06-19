Мария Никифорова
Место рождения
Дата рождения21.07.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1799
Отец: Первый Никифор Дементьев
Мать: Васса Артемонова
МК-1799 21.07.1799 Деревни Збунова у крестьянина Никифора Дементьева жена Васса Артемонова родила близнецов дочерей Марию и Христину которые крещены 25 числа Восприемницами были погоста Лютниц священн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
МК-1799 03.10.1799 Той деревни у крестьянина Никифора Дементьева дочь Марья 9 недель неизвестною болезнию