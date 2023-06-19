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Мария Никифорова

Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.07.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1799

Отец: Первый Никифор Дементьев

Мать: Васса Артемонова

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1799 21.07.1799 Деревни Збунова у крестьянина Никифора Дементьева жена Васса Артемонова родила близнецов дочерей Марию и Христину которые крещены 25 числа Восприемницами были погоста Лютниц священн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
МК-1799 03.10.1799 Той деревни у крестьянина Никифора Дементьева дочь Марья 9 недель неизвестною болезнию