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Двойня Кристина Никифорова

Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.07.1799

Дата смерти

20.09.1799

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1799

Отец: Второй Сын Никифор Дементьев

Мать: Васса Артемьева

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1799 21.07.1799 Деревни Збунова у крестьянина Никифора Дементьева жена Васса Артемонова родила близнецов дочерей Марию и Христину которые крещены 25 числа Восприемницами были погоста Лютниц священн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.09.1799
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1799 20.09.1799 Деревни Збунова у крестьянина Никифора Дементьева дочь Христина 8 недель неизвестною болезнею
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