Двойня Кристина Никифорова
Место рождения
Дата рождения21.07.1799
Дата смерти20.09.1799
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1799
Отец: Второй Сын Никифор Дементьев
Мать: Васса Артемьева
МК-1799 21.07.1799 Деревни Збунова у крестьянина Никифора Дементьева жена Васса Артемонова родила близнецов дочерей Марию и Христину которые крещены 25 числа Восприемницами были погоста Лютниц священн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.09.1799
МК-1799 20.09.1799 Деревни Збунова у крестьянина Никифора Дементьева дочь Христина 8 недель неизвестною болезнею