Ибаева (Артемьева) Александра Мироновна
Место рождения
Дата рождения18.05.1907 ст.
Дата смерти14.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1907 ст.
Отец: Мирон Артемьев
Мать: Мария Егорова
Крещение
?.05.1907 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1958
Отец ребёнка: Ибаев Ион Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибаев Ион Денисович
Смерть
14.04.1985
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
?.04.1985
https://billiongraves.com/grave/-/13958929