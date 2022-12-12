Ибаева (Артемьева) Александра Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибаева (Артемьева) Александра Мироновна

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Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.05.1907 ст.

Дата смерти

14.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1907 ст.

Отец: Мирон Артемьев

Мать: Мария Егорова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
?.05.1907 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1958

Сын: Ибаев Владимир Ионович

Отец ребёнка: Ибаев Ион Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибаев Ион Денисович

Смерть
14.04.1985
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
?.04.1985
Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://billiongraves.com/grave/-/13958929
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