Мария Егорова
Место рождения
Дата рождения19.07.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
?.07.1870 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1890 ст.
Муж: Мирон Артемьев
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1904 ст.
Дочь: Артемьева Наталья Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Артемьев
Рождение ребёнка
18.05.1907 ст.
Дочь: Ибаева Александра Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Артемьев
Смерть
Неизвестно