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Мария Егорова

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Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.07.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
?.07.1870 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1890 ст.

Муж: Мирон Артемьев

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1904 ст.

Дочь: Артемьева Наталья Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Артемьев

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1907 ст.

Дочь: Ибаева Александра Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Артемьев

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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