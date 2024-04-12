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Артемьев Фёдор Миронович

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.02.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1892 ст.

Отец: Мирон Артемьев

Мать: Мария Егорова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.01.1913 ст.

Жена: Артемьева Марина Константиновна

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Сочетались браком крестьянин д. Евлевой Феодор Миронов, православный, 21 года, первым браком и крестьянская девица д. Евлевой Марина Константинова, православная, 21 года, первым браком. Поручители: по... Показать все
Смерть
Неизвестно
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