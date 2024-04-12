Артемьев Фёдор Миронович
Место рождения
Дата рождения12.02.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1892 ст.
Отец: Мирон Артемьев
Мать: Мария Егорова
Бракосочетание
13.01.1913 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Сочетались браком крестьянин д. Евлевой Феодор Миронов, православный, 21 года, первым браком и крестьянская девица д. Евлевой Марина Константинова, православная, 21 года, первым браком. Поручители: по... Показать все
Смерть
Неизвестно