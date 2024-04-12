Артемьева (Казанбаева) Марина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Казанбаева) Марина Константиновна

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.02.1891 ст.

Дата смерти

07.01.1980

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1848 г.р.

Мать

Вычислено 1847 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1891 ст.

Отец: Казанбаев Константин Лукин (Логгинов)

Мать: Анастасия Кириллова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.01.1913 ст.

Муж: Артемьев Фёдор Миронович

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Сочетались браком крестьянин д. Евлевой Феодор Миронов, православный, 21 года, первым браком и крестьянская девица д. Евлевой Марина Константинова, православная, 21 года, первым браком. Поручители: по... Показать все
Смерть
07.01.1980
Похороны
?.01.1980
Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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