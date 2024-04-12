Артемьева (Казанбаева) Марина Константиновна
Место рождения
Дата рождения20.02.1891 ст.
Дата смерти07.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1891 ст.
Бракосочетание
13.01.1913 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Сочетались браком крестьянин д. Евлевой Феодор Миронов, православный, 21 года, первым браком и крестьянская девица д. Евлевой Марина Константинова, православная, 21 года, первым браком. Поручители: по... Показать все
Смерть
07.01.1980
Похороны
?.01.1980