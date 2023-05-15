Анастасия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1867 ст.

Муж: Казанбаев Константин Лукин (Логгинов)

Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1870 ст.

Дочь: Казанбаева Анна Константиновна

Отец ребёнка: Казанбаев Константин Лукин (Логгинов)

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1876 ст.

Сын: Казанбаев Яков Константинович

Отец ребёнка: Казанбаев Константин Лукин (Логгинов)

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1891 ст.

Дочь: Артемьева Марина Константиновна

Отец ребёнка: Казанбаев Константин Лукин (Логгинов)

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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