Анастасия Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1867 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1870 ст.
Дочь: Казанбаева Анна Константиновна
Отец ребёнка: Казанбаев Константин Лукин (Логгинов)
Рождение ребёнка
20.10.1876 ст.
Сын: Казанбаев Яков Константинович
Отец ребёнка: Казанбаев Константин Лукин (Логгинов)
Рождение ребёнка
20.02.1891 ст.
Дочь: Артемьева Марина Константиновна
Отец ребёнка: Казанбаев Константин Лукин (Логгинов)
Смерть
Неизвестно