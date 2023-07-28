Казанбаев Яков Константинович
Место рождения
Дата рождения20.10.1876 ст.
Дата смерти05.03.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1876 ст.
Крещение
?.10.1876 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1900 ст.
Жена: Агриппина Алексеева
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1913 ст.
Дочь: Казанбаева Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Агриппина Алексеева
Смерть
05.03.1916 ст.