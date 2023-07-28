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Казанбаев Яков Константинович

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.10.1876 ст.

Дата смерти

05.03.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1876 ст.

Отец: Казанбаев Константин Лукин (Логгинов)

Мать: Анастасия Кириллова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
?.10.1876 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1900 ст.

Жена: Агриппина Алексеева

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1913 ст.

Дочь: Казанбаева Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Агриппина Алексеева

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.03.1916 ст.
Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)