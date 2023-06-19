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Агриппина Алексеева

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.06.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
?.06.1878 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1900 ст.

Муж: Казанбаев Яков Константинович

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1913 ст.

Дочь: Казанбаева Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Казанбаев Яков Константинович

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно