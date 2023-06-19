Агриппина Алексеева
Место рождения
Дата рождения18.06.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
?.06.1878 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1900 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1913 ст.
Дочь: Казанбаева Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Казанбаев Яков Константинович
Смерть
Неизвестно