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Ибаев Иван Ионович

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.02.1930

Дата смерти

Около 2001

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1930

Отец: Ибаев Ион (Иван) Денисович

Мать: Ибаева (Артемьева) Александра Мироновна

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2001
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

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