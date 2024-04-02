Ибаев Иван Ионович
Место рождения
Дата рождения16.02.1930
Дата смертиОколо 2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2001
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)