Ибаев Ион (Иван) Денисович
Место рождения
Дата рождения19.06.1908 ст.
Дата смерти15.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1908 ст.
Отец: Ибаев Денис Никифорович
Мать: Анисия Евстафьева
Крещение
?.06.1908 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1958
Мать ребёнка: Ибаева Александра Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1992
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
?.03.1992