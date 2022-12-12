Ибаев Ион (Иван) Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибаев Ион (Иван) Денисович

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Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.06.1908 ст.

Дата смерти

15.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1908 ст.

Отец: Ибаев Денис Никифорович

Мать: Анисия Евстафьева

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
?.06.1908 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1958

Сын: Ибаев Владимир Ионович

Мать ребёнка: Ибаева Александра Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибаева Александра Мироновна

Смерть
15.03.1992
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
?.03.1992
Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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