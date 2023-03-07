Ибаев Денис Никифорович
Место рождения
Дата рождения01.10.1871 ст.
Дата смерти?.10.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1871 ст.
Отец: Никифор Иванов
Мать: Акулина Трофимова
Крещение
03.10.1871 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1891 ст.
Жена: Анисия Евстафьева
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1905 ст.
Дочь: Якушева Федора Денисовна
Мать ребёнка: Анисия Евстафьева
Рождение ребёнка
19.06.1908 ст.
Сын: Ибаев Ион Денисович
Мать ребёнка: Анисия Евстафьева
Смерть
?.10.1949
Похороны
1949