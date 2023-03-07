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Ибаев Денис Никифорович

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Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.10.1871 ст.

Дата смерти

?.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1871 ст.

Отец: Никифор Иванов

Мать: Акулина Трофимова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
03.10.1871 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1891 ст.

Жена: Анисия Евстафьева

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1905 ст.

Дочь: Якушева Федора Денисовна

Мать ребёнка: Анисия Евстафьева

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1908 ст.

Сын: Ибаев Ион Денисович

Мать ребёнка: Анисия Евстафьева

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.10.1949
Похороны
1949
Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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