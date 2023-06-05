Жукова (Емельянова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Емельянова) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1931

Дата смерти

05.06.2023

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1931

Отец: Емельянов Иван

Мать: Лазарева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
21.02.1962

Дочь: Коноплева Анна Викторовна

Отец ребёнка: Коноплев Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплев Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплев Виктор Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Коноплев Виктор Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков ?

Развод
Неизвестно

Муж: Жуков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
05.06.2023
Москва, город федерального значения Москва
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