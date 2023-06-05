Жукова (Емельянова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1931
Дата смерти05.06.2023
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1931
Отец: Емельянов Иван
Рождение ребёнка
21.02.1962
Дочь: Коноплева Анна Викторовна
Отец ребёнка: Коноплев Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков ?
Развод
Неизвестно
Муж: Жуков ?
Смерть
05.06.2023