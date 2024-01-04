Коноплева (Коноплева) Анна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1962
Отец: Коноплев Виктор Алексеевич
Мать: Жукова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1991
Дочь: Корунская Мария Владимировна
Отец ребёнка: Корунский Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
29.07.1997
Сын: Лосев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Лосев Николай Львович
Рождение ребёнка
11.11.2002
Дочь: Лосева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Лосев Николай Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шапошников Борис
Развод
Неизвестно
Муж: Шапошников Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синицын Юрий
Развод
Неизвестно
Муж: Синицын Юрий