Коноплева (Коноплева) Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоноплева (Коноплева) Анна Викторовна

Коноплева (Коноплева) Анна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1962

Отец: Коноплев Виктор Алексеевич

Мать: Жукова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1991

Дочь: Корунская Мария Владимировна

Отец ребёнка: Корунский Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
29.07.1997

Сын: Лосев Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Лосев Николай Львович

Рождение ребёнка
11.11.2002

Дочь: Лосева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Лосев Николай Львович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Николай Львович

Развод
Неизвестно

Муж: Лосев Николай Львович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корунский Владимир Яковлевич

Развод
Неизвестно

Муж: Корунский Владимир Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Дмитрий Алексеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Толмачев Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапошников Борис

Развод
Неизвестно

Муж: Шапошников Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Юрий

Развод
Неизвестно

Муж: Синицын Юрий

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close