Лосев Николай Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.195
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.195
Отец: Лосев Лев Иванович
Мать: Лосева Иръя Ансельмовна
Рождение ребёнка
29.07.1997
Сын: Лосев Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Коноплева Анна Викторовна
Рождение ребёнка
11.11.2002
Дочь: Лосева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Коноплева Анна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно