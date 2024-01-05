Лосев Николай Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Николай Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.195

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.195

Отец: Лосев Лев Иванович

Мать: Лосева Иръя Ансельмовна

Рождение ребёнка
29.07.1997

Сын: Лосев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Коноплева Анна Викторовна

Рождение ребёнка
11.11.2002

Дочь: Лосева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Коноплева Анна Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплева Анна Викторовна

Развод
Неизвестно

Жена: Коноплева Анна Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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