Лосев Лев Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1919
Дата смерти13.10.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.195
Мать ребёнка: Лосева (Рапанен) Иръя Ансельмовна
Рождение
23.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лосева (Рапанен) Иръя Ансельмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
13.10.2002
Москва, город федерального значения Москва
Пятницкое кладбище,участок № 1