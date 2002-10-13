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Лосев Лев Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1919

Дата смерти

13.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.195

Сын: Лосев Николай Львович

Мать ребёнка: Лосева (Рапанен) Иръя Ансельмовна

Рождение
23.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Николай Львович

Мать ребёнка: Лосева (Рапанен) Иръя Ансельмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева (Рапанен) Иръя Ансельмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
13.10.2002
Москва, город федерального значения Москва
Пятницкое кладбище,участок № 1

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