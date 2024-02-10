Лосева (Рапанен) Иръя Ансельмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева (Рапанен) Иръя Ансельмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1924

Дата смерти

08.08.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.195

Сын: Лосев Николай Львович

Отец ребёнка: Лосев Лев Иванович

Рождение
19.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Николай Львович

Отец ребёнка: Лосев Лев Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Лев Иванович

Смерть
08.08.1980
Пятницкое кладбище,участок №1 Повесилась

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