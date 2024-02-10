Лосева (Рапанен) Иръя Ансельмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1924
Дата смерти08.08.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.195
Отец ребёнка: Лосев Лев Иванович
Рождение
19.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лосев Лев Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лосев Лев Иванович
Смерть
08.08.1980
Пятницкое кладбище,участок №1 Повесилась