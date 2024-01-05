Коноплев Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплев Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1929

Дата смерти

19.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1929

Отец: Коноплев Алексей Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1962

Дочь: Коноплева Анна Викторовна

Мать ребёнка: Жукова Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Лидия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Жукова Лидия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.08.1986
Москва, город федерального значения Москва
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