Коноплев Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1929
Дата смерти19.08.1986
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1929
Отец: Коноплев Алексей Семенович
Рождение ребёнка
21.02.1962
Дочь: Коноплева Анна Викторовна
Мать ребёнка: Жукова Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Лидия Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: Жукова Лидия Ивановна
Смерть
19.08.1986