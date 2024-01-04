Лазарева Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чепруженков Михаил

Мать: Чепруженкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1931

Дочь: Жукова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Емельянов Иван

Рождение ребёнка
02.04.?

Сын: Лазарев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Лазарев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Иван

Развод
Неизвестно

Муж: Емельянов Иван

Смерть
Неизвестно
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