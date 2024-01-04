Лазарева Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чепруженков Михаил
Рождение ребёнка
26.05.1931
Дочь: Жукова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Емельянов Иван
Рождение ребёнка
02.04.?
Сын: Лазарев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Лазарев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельянов Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Емельянов Иван
Смерть
Неизвестно