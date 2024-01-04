Чепруженков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепруженков Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Чепруженкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чепруженкова Серафима Сима Михайловна
Мать ребёнка: Чепруженкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Чепруженкова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно