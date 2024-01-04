Чепруженков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепруженков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепруженков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Чепруженкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чепруженкова Серафима Сима Михайловна

Мать ребёнка: Чепруженкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Чепруженкова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепруженкова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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