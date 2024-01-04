Чепруженкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепруженков Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Чепруженков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чепруженкова Серафима Сима Михайловна
Отец ребёнка: Чепруженков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Чепруженков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чепруженков Михаил
Смерть
Неизвестно