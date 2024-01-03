Корниенко Яков Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корниенко Петр Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1872
Мать ребёнка: Корниенко Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
18.10.1875
Мать ребёнка: Корниенко Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
10.09.1878
Мать ребёнка: Корниенко Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
05.02.1881
Дочь: (Корниенко) Анна Яковлева
Мать ребёнка: Корниенко Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
18.08.1883
Мать ребёнка: Корниенко Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
06.08.1886
Мать ребёнка: Корниенко Ксения Алексеева
Смерть
Неизвестно