Корниенко Петр Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Корниенко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (3Я Жена) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (3Я Жена) Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: (3Я Жена) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Корниенко) Евдокия Петрова
Мать ребёнка: (3Я Жена) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно