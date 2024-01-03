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Корниенко Петр Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Корниенко Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корниенко Федор Петров

Мать ребёнка: (3Я Жена) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корниенко Яков Петров

Мать ребёнка: (3Я Жена) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (3Я Жена) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Корниенко Филипп Петров

Мать ребёнка: (3Я Жена) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Корниенко) Евдокия Петрова

Мать ребёнка: (3Я Жена) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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