Корниенко Федор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корниенко Петр Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1880
Дочь: (Корниенко) Меланья Федорова
Мать ребёнка: Корниенко Надежда Алексеева
Рождение ребёнка
27.05.1884
Дочь: (Корниенко) Феодосия Федорова
Мать ребёнка: Корниенко Надежда Алексеева
Рождение ребёнка
16.02.1900
Мать ребёнка: Корниенко Надежда Алексеева
Смерть
Неизвестно