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Корниенко Федор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корниенко Петр Яковлев

Мать: (3Я Жена) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корниенко Надежда Алексеева

Рождение ребёнка
31.12.1880

Дочь: (Корниенко) Меланья Федорова

Мать ребёнка: Корниенко Надежда Алексеева

Рождение ребёнка
27.05.1884

Дочь: (Корниенко) Феодосия Федорова

Мать ребёнка: Корниенко Надежда Алексеева

Рождение ребёнка
16.02.1900

Сын: Корниенко Иван Федоров

Мать ребёнка: Корниенко Надежда Алексеева

Смерть
Неизвестно

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