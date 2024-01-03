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Корниенко Ксения Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Яков Петров

Рождение ребёнка
22.11.1872

Сын: Корниенко Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Корниенко Яков Петров

Рождение ребёнка
18.10.1875

Сын: Корниенко Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Корниенко Яков Петров

Рождение ребёнка
10.09.1878

Сын: Корниенко Иван Яковлев

Отец ребёнка: Корниенко Яков Петров

Рождение ребёнка
05.02.1881

Дочь: (Корниенко) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Корниенко Яков Петров

Рождение ребёнка
18.08.1883

Сын: Корниенко Петр Яковлев

Отец ребёнка: Корниенко Яков Петров

Рождение ребёнка
06.08.1886

Сын: Корниенко Диомид Яковлев

Отец ребёнка: Корниенко Яков Петров

Смерть
Неизвестно

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