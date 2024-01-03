Корниенко Ксения Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1872
Отец ребёнка: Корниенко Яков Петров
Рождение ребёнка
18.10.1875
Отец ребёнка: Корниенко Яков Петров
Рождение ребёнка
10.09.1878
Отец ребёнка: Корниенко Яков Петров
Рождение ребёнка
05.02.1881
Дочь: (Корниенко) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Корниенко Яков Петров
Рождение ребёнка
18.08.1883
Отец ребёнка: Корниенко Яков Петров
Рождение ребёнка
06.08.1886
Отец ребёнка: Корниенко Яков Петров
Смерть
Неизвестно