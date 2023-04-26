Иван Максимов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Максим Егоров
Мать: Афимья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макрида Прокофьева
Место жительства
1850
31 семья
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Макрида Прокофьева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Макрида Прокофьева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Хрисанф Иванов
Мать ребёнка: Макрида Прокофьева
Место жительства
1858
25 семья
Смерть
Неизвестно