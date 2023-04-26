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Иван Максимов

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Максим Егоров

Мать: Афимья Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макрида Прокофьева

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
31 семья
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Макрида Прокофьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Макрида Прокофьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Хрисанф Иванов

Мать ребёнка: Макрида Прокофьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
25 семья
Смерть
Неизвестно

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