Елена Иванова
женский, родилась 18.05.1864, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецТуйгунов В 1900 Иван Максимов1826 г.р.
МатьТуйгунова В 1900 Макрида Прокофьева1835 г.р.
Супруги
Васин Петр АлексеевОколо 1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1864
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1882
Муж: Васин Петр Алексеев
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно