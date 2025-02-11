Елена Иванова 18.05.1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 18.05.1864, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Туйгунов В 1900 Иван Максимов1826 г.р.
Мать
Туйгунова В 1900 Макрида Прокофьева1835 г.р.
Супруги
Васин Петр АлексеевОколо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1864

Отец: Туйгунов В 1900 Иван Максимов

Мать: Туйгунова В 1900 Макрида Прокофьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.11.1882

Муж: Васин Петр Алексеев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.