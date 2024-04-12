Максим Егоров
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Егор Филиппов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Максимов
Мать ребёнка: Афимья Иванова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андрей Максимов
Мать ребёнка: Афимья Иванова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Афимья Иванова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Исай Максимов
Мать ребёнка: Афимья Иванова
Место жительства
1850
31 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Иванова
Смерть
1840