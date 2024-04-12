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Максим Егоров

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Егор Филиппов

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Максимов

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Андрей Максимов

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Туйгунов Иван Максимов

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Исай Максимов

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
31 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Иванова

Смерть
1840
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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