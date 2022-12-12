Терещенко Егор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1993
Место жительства
С 1993
Бракосочетание
Между 2009 и 2016
Жена: Терещенко Маргарита
Рождение ребёнка
19.11.2016
Дочь: Терещенко Виолетта Егоровна
Мать ребёнка: Терещенко Маргарита
Место жительства
С 2016
Рождение ребёнка
17.04.2018
Дочь: Терещенко Лора Егоровна
Мать ребёнка: Терещенко Маргарита