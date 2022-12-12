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Терещенко Егор Дмитриевич

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Место рождения

Джанкой, Джанкой, Республика Крым

Дата рождения

13.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1993

Отец: Терещенко Дмитрий Анатольевич

Мать: Терещенко Елена Витальевна

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Место жительства
С 1993
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Бракосочетание
Между 2009 и 2016

Жена: Терещенко Маргарита

Рождение ребёнка
19.11.2016

Дочь: Терещенко Виолетта Егоровна

Мать ребёнка: Терещенко Маргарита

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 2016
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.2018

Дочь: Терещенко Лора Егоровна

Мать ребёнка: Терещенко Маргарита

Москва, город федерального значения Москва
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