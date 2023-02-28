Терещенко (Слипченко) Елена Витальевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1972
Бракосочетание
Между 1988 и 1993
Рождение ребёнка
13.04.1993
Сын: Терещенко Егор Дмитриевич
Отец ребёнка: Терещенко Дмитрий Анатольевич
Рождение ребёнка
21.03.1996
Дочь: Терещенко Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Терещенко Дмитрий Анатольевич