Терещенко (Слипченко) Елена Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко (Слипченко) Елена Витальевна

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Место рождения

Джанкой, Джанкой, Республика Крым

Дата рождения

18.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Место жительства
С 1972
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Бракосочетание
Между 1988 и 1993

Муж: Терещенко Дмитрий Анатольевич

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
13.04.1993

Сын: Терещенко Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Терещенко Дмитрий Анатольевич

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.03.1996

Дочь: Терещенко Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Терещенко Дмитрий Анатольевич

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
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