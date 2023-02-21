Терещенко (Лазебная) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерещенко (Лазебная) Маргарита

Терещенко (Лазебная) Маргарита

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1993 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 2009 и 2016

Муж: Терещенко Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.11.2016

Дочь: Терещенко Виолетта Егоровна

Отец ребёнка: Терещенко Егор Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 2016
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.2018

Дочь: Терещенко Лора Егоровна

Отец ребёнка: Терещенко Егор Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close