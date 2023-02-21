Терещенко (Лазебная) Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 2009 и 2016
Рождение ребёнка
19.11.2016
Дочь: Терещенко Виолетта Егоровна
Отец ребёнка: Терещенко Егор Дмитриевич
Место жительства
С 2016
Рождение ребёнка
17.04.2018
Дочь: Терещенко Лора Егоровна
Отец ребёнка: Терещенко Егор Дмитриевич