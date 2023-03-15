Зайцева Параскева Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти21.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Зайцев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Зайцев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.01.1914