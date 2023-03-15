Зайцева Параскева Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Параскева Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

21.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Зайцев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Зайцев Егор Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Василий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
21.01.1914
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
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