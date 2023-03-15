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Зайцев Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

30.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Зайцев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Зайцева Параскева Арсентьевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Зайцев Егор Васильевич

Мать ребёнка: Зайцева Параскева Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Зайцева Параскева Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Параскева Арсентьевна

Смерть
30.01.1900
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
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