Зайцев Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти30.01.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Зайцева Параскева Арсентьевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Зайцева Параскева Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайцева Параскева Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1900
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край