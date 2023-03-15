Зайцев Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти?.03.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
03.02.1899
Жена: Зайцева Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
20.09.1899
Дочь: Зайцева Вера Петровна
Рождение ребёнка
19.09.1903
Дочь: Зайцева Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Зайцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
21.07.1907
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Никитина Александра Петровна
Рождение ребёнка
20.02.1915
Дочь: Зенина Евдокия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Майское Утро
Смерть
?.03.1927
Майское Утро