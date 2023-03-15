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Зайцев Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

?.03.1927

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Зайцев Василий Андреевич

Мать: Зайцева Параскева Арсентьевна

Бракосочетание
03.02.1899

Жена: Зайцева Елена Яковлевна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.09.1899

Дочь: Зайцева Вера Петровна

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.09.1903

Дочь: Зайцева Фекла Петровна

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Зайцев Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Зайцев Сергей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1907

Сын: Зайцев Евтихий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Никитина Александра Петровна

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.02.1915

Дочь: Зенина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Майское Утро
Смерть
?.03.1927
Майское Утро
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