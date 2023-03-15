Зайцев Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
11.08.1907
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Титовна
Рождение ребёнка
30.03.1908
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Титовна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Титовна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Титовна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Ирина Титовна
Смерть
Неизвестно