Зайцев Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Егор Васильевич

Зайцев Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Зайцев Василий Андреевич

Мать: Зайцева Параскева Арсентьевна

Рождение ребёнка
11.08.1907

Сын: Зайцев Евстафий Егорович

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Титовна

Рождение ребёнка
30.03.1908

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Титовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Зайцев Николай Егорович

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Титовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Зайцев Михаил Егорович

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Титовна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Ирина Титовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close