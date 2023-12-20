Кобзев Казьма Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Казьма Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Кобзев Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева Александра Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева 1

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кобзев Агафон Казьмин

Мать ребёнка: Кобзева 1

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Кобзева) Прасковья Казмина

Мать ребёнка: Кобзева Александра Борисова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Кобзева) Авдотья Казмина

Мать ребёнка: Кобзева Александра Борисова

Смерть
Неизвестно

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