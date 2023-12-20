Кобзев Казьма Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Кобзев Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобзева 1
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Кобзева 1
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Кобзева) Прасковья Казмина
Мать ребёнка: Кобзева Александра Борисова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Кобзева) Авдотья Казмина
Мать ребёнка: Кобзева Александра Борисова
Смерть
Неизвестно