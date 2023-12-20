Кобзева Александра Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобзева Александра Борисова

Кобзева Александра Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья Казмина

Отец ребёнка: Кобзев Казьма Дмитриев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Казмина

Отец ребёнка: Кобзев Казьма Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Казьма Дмитриев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close