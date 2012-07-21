Louhula (Sumkin) Klaudia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Louhula (Sumkin) Klaudia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1921

Дата смерти

21.07.2012

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1921

Отец: Сумкин (sumkin) Иван (Juho) Дмитриевич

Мать: Сумкина (sumkin) Мария (Maiju) Кузьминична

Рождение ребёнка
25.09.1949

Сын: Louhula Leo Tapio

Отец ребёнка: Louhula Olavi Arvi

Рождение ребёнка
21.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Louhula Olavi Arvi

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Louhula Olavi Arvi

Смерть
21.07.2012
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