Louhula (Sumkin) Klaudia
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1921
Дата смерти21.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1921
Рождение ребёнка
25.09.1949
Сын: Louhula Leo Tapio
Отец ребёнка: Louhula Olavi Arvi
Рождение ребёнка
21.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Louhula Olavi Arvi
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Louhula Olavi Arvi
Смерть
21.07.2012