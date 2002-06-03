Louhula Olavi Arvi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLouhula Olavi Arvi

Louhula Olavi Arvi

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1923

Дата смерти

03.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1949

Сын: Louhula Leo Tapio

Мать ребёнка: Louhula Klaudia

Рождение ребёнка
21.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Louhula Klaudia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Louhula Klaudia

Смерть
03.06.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close