Louhula Olavi Arvi
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1923
Дата смерти03.06.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1949
Сын: Louhula Leo Tapio
Мать ребёнка: Louhula Klaudia
Рождение ребёнка
21.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Louhula Klaudia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Louhula Klaudia
Смерть
03.06.2002