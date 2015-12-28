Louhula Leo Tapio — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Louhula Leo Tapio

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1949

Дата смерти

28.12.2015

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1949

Отец: Louhula Olavi Arvi

Мать: Louhula Klaudia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.12.2015
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