Louhula Leo Tapio
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1949
Дата смерти28.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1949
Отец: Louhula Olavi Arvi
Мать: Louhula Klaudia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.12.2015