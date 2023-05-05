Безносова Анастасия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безносова Анастасия Фёдорова

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1729 ст.

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клестов Иосиф Васильев

Отец ребёнка: Клестов Василий Фёдоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клестов Василий Фёдоров

Рождение ребёнка
1742

Сын: Клестов Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Клестов Василий Фёдоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1746

Сын: Клестов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Клестов Василий Фёдоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Клестова Софья Васильева

Отец ребёнка: Клестов Василий Фёдоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1792
Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

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