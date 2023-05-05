Безносова Анастасия Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1729 ст.
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клестов Василий Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Сын: Клестов Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Клестов Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
1746
Сын: Клестов Григорий Васильев
Отец ребёнка: Клестов Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Клестова Софья Васильева
Отец ребёнка: Клестов Василий Фёдоров
Смерть
1792