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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12414Гольяны, с. каз.при р. Каме и рч. Гольянке.3435125384457Церковь православная 1. Сельское училище. Пристань. Мельниц 3. Кузниц 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
957. Гольяны, село бывшее государственное, при реке Каме и речке Гольянке, дворов 85, жителей 570, волостное правление (уездный город в 41 версте), церковь православная, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Гольяны
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
518471Гольянысело56°46'00"53°44'00"O-39-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94616410101с Гольянысело