село Гольяны, село Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Гольяны

Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12414Гольяны, с. каз.при р. Каме и рч. Гольянке.3435125384457Церковь православная 1. Сельское училище. Пристань. Мельниц 3. Кузниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Гольянская волость
957. Гольяны, село бывшее государственное, при реке Каме и речке Гольянке, дворов 85, жителей 570, волостное правление (уездный город в 41 версте), церковь православная, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Гольянская волость
село Гольяны

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Завьяловский район
518471Гольянысело56°46'00"53°44'00"O-39-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Завьяловский муниципальный район, Гольянское сельское поселение
94616410101с Гольянысело
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