Клестов Иосиф Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Клестова Настасья Иосифова
Мать ребёнка: Пятунина Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1791 ст.
Мать ребёнка: Пятунина Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Клестова Пелагея Иосифова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Клестова Ксения Иосифова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно