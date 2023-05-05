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Клестов Иосиф Васильев

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клестов Василий Фёдоров

Мать: Безносова Анастасия Фёдорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятунина Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Клестова Настасья Иосифова

Мать ребёнка: Пятунина Ирина Григорьева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Клестов Василий Иосифов

Мать ребёнка: Пятунина Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Клестова Пелагея Иосифова

Мать ребёнка: не указана

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Клестова Ксения Иосифова

Мать ребёнка: не указана

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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