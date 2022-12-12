Ильиных Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения18.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1888
Отец: Ильиных Петр Константинович
Мать: Ильиных Юлия Козмина
Крещение
23.06.1888
Восприемник казак Василий Дмитриев Скотинцев и дочь урядника Долгодеревенской станицы девица Антонина Косьмина Попова
Рождение ребёнка
04.11.1907 ст.
Дочь: Клавдия Иванова
Мать ребёнка: Наталья Афонасьева
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.
Мать ребёнка: Наталья Афонасьева
Рождение ребёнка
04.10.1909 ст.
Сын: Ильиных Афонасий Иванович
Мать ребёнка: Наталья Афонасьева
Рождение ребёнка
23.10.1910 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Афонасьева
Рождение ребёнка
24.01.1912 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Афонасьева
Рождение ребёнка
05.11.1923
Мать ребёнка: Наталья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Афонасьева
Смерть
Неизвестно