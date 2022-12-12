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Ильиных Иван Петрович

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Место рождения

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

18.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1888

Отец: Ильиных Петр Константинович

Мать: Ильиных Юлия Козмина

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Крещение
23.06.1888
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Восприемник казак Василий Дмитриев Скотинцев и дочь урядника Долгодеревенской станицы девица Антонина Косьмина Попова
Рождение ребёнка
04.11.1907 ст.

Дочь: Клавдия Иванова

Мать ребёнка: Наталья Афонасьева

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.

Сын: Ильиных Яков Иванович

Мать ребёнка: Наталья Афонасьева

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.10.1909 ст.

Сын: Ильиных Афонасий Иванович

Мать ребёнка: Наталья Афонасьева

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.10.1910 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Афонасьева

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.01.1912 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Афонасьева

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.11.1923

Сын: Ильиных Василий Иванович

Мать ребёнка: Наталья Афонасьева

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Афонасьева

Смерть
Неизвестно
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