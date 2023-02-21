Ильиных (Попова) Юлия Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Евгения Петрова
Отец ребёнка: Ильиных Петр Константинович
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Ильиных Петр Константинович
Рождение ребёнка
18.06.1888
Отец ребёнка: Ильиных Петр Константинович
Рождение ребёнка
29.08.1900 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Ильиных Петр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно