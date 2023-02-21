Ильиных (Попова) Юлия Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных (Попова) Юлия Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

До 1878 г.р.

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Евгения Петрова

Отец ребёнка: Ильиных Петр Константинович

Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Ильиных Петр Константинович

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.06.1888

Сын: Ильиных Иван Петрович

Отец ребёнка: Ильиных Петр Константинович

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.08.1900 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Ильиных Петр Константинович

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильиных Петр Константинович

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