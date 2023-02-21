Ильиных Петр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Евгения Петрова
Мать ребёнка: Ильиных Юлия Козмина
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Ильиных Юлия Козмина
Рождение ребёнка
18.06.1888
Мать ребёнка: Ильиных Юлия Козмина
Рождение ребёнка
29.08.1900 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Ильиных Юлия Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильиных Юлия Козмина
Смерть
Неизвестно