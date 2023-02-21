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Ильиных Петр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: Ильиных Константин Лукьянович

Мать: Ильиных Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Евгения Петрова

Мать ребёнка: Ильиных Юлия Козмина

Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Ильиных Юлия Козмина

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.06.1888

Сын: Ильиных Иван Петрович

Мать ребёнка: Ильиных Юлия Козмина

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.08.1900 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Ильиных Юлия Козмина

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильиных Юлия Козмина

Смерть
Неизвестно
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