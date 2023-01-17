(Ильиных) Наталья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1907 ст.
Дочь: Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.10.1909 ст.
Сын: Ильиных Афонасий Иванович
Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.10.1910 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.01.1912 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович
Рождение ребёнка
05.11.1923
Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно