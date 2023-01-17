(Ильиных) Наталья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Наталья Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1907 ст.

Дочь: Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.

Сын: Ильиных Яков Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.10.1909 ст.

Сын: Ильиных Афонасий Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.10.1910 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.01.1912 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.11.1923

Сын: Ильиных Василий Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильиных Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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